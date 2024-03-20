ФЬЮРИ: «Усик, тебе потребуется сильный пресс, я буду ломать кости»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Обладатель пояса WBC в хевивейте Тайсон Фьюри обратился к чемпиону мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александру Усику и прокомментировал его фотографию в социальных сетях.

«Усик и его партнер похожи на толстых карликов. Тебе потребуется сильный пресс, потому что я буду ломать кости», – написал Тайсон в своем инстаграме.

Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

sport.ua