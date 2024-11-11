«Никто его так не вычитывал». Известный шоумен – о смерти боксера-чемпиона

Вячеслав Узелков

Известный украинский шоумен Игорь Кондратюк отреагировал на смерть боксера-чемпиона Вячеслав Узелкова:

«С Узелковым за столом жюри «Україна має талант» было весело, вы же видели. Последний раз, когда мы случайно встретились на каком-то мероприятии, Слава сказал, что будет баллотироваться в мэры Винницы от ОПЗЖ. Я, услышав название партии, наехал на него максимально жестко. Слава не ожидал такой реакции…

– Игорь Васильевич, никто меня еще так не отчитывал за этот поступок (он меня всегда называл по отчеству, и на «вы». И говорил со мной исключительно на украинском).

– Так все же боятся твоей правой!

Но это уже в другой жизни… Земля тебе пухом, Слава. Мои искренние соболезнования Роберту и Оливии, и всем родным».

sport.ua