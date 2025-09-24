Норрис: У нас проблемы с низкой прижимной силой

В Баку команда McLaren заработала всего шесть очков, что стало её худшим результатом в сезоне. Подводя итоги уик-энда, Ландо Норрис отметил, что у машины MCL39 остаются проблемы со скоростью на трассах, на которых требуются настройки на низкий уровень прижимной силы.

Ландо Норрис: «Не думаю, что у нас серьёзные проблемы, поскольку если говорить о темпе в целом, у нас всё не так плохо. Мы были быстры в первой, второй, третьей тренировках. Квалификация тоже начиналась для нас нормально, хотя из-за небольшого дождя условия не были оптимальными, а тот факт, что я первым поехал на попытку, и испортил уик-энд.

Если бы я стартовал вторым, то и финишировал бы вторым. Однако у нас не было темпа для борьбы с Red Bull. Совершенно очевидно, что на трассах с низкой прижимной силой у нас остаются проблемы.

Не поймите меня неправильно – команда проводит фантастический сезон. Но есть области, в которых мы пока недостаточно хороши, и мы продолжаем работу над этими областями».

