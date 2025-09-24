Роджер Федерер: “Мы больше не видим матчей, где встречаются атакующий теннис против защитного – сейчас все играют почти одинаково”

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер раскритиковал современное состояние тура в подкасте Serve with Andy Roddick, где стал гостем во время Кубка Лейвера 2025 в Сан-Франциско



По мнению 20-кратного чемпиона турниров Grand Slam, слишком медленное покрытие кортов вредит зрелищности матчей.

“Я понимаю директоров турниров, которые, выполняя инструкции, пытаются сделать покрытие более медленным. Это дает преимущество тем игрокам, которые должны делать невероятные удары, чтобы победить Синнера. А если корт быстрый, соперник может сделать несколько ударов в нужный момент и выиграть.

Директора турниров думают: “Я предпочитаю, чтобы в финале играли Синнер и Алькарас”. Конечно, в определенном смысле это выгодно теннису.

Однако, например, в мое время действительно важными были только 12 турниров, поэтому каждый играл на любимом покрытии, и порой главные соперники даже не встречались между собой. Это и были лучшие матчи – атакующий теннис против защитного. Сейчас же мы не видим таких матчей, все играют почти одинаково, и это потому, что директора турниров позволили скорости мячей и кортов сделать каждую неделю фактически одинаковой. Нам хотелось бы увидеть, как Алькарас и Синнер играют на сверхбыстрых кортах, а затем провести такой же матч на очень медленных и посмотреть разницу.

Когда-то существовали приборы, чтобы измерять скорость покрытия и не допускать слишком быстрых кортов. И это правильно. Но теперь покажите мне прибор, который определяет, когда корт становится слишком медленным. Его не существует. Об этом никто даже не думает. И именно в этом проблема – мы потеряли баланс. Нам нужно больше разнообразия покрытий. Потому что игроки уровня Синнера или Алькараса справятся в любых условиях, но для болельщиков будет гораздо интереснее видеть, как они адаптируются”.



Несмотря на жесткую критику, швейцарец уточнил, что его замечания не направлены против испанца и итальянца. Наоборот, он признал величие их достижений.

“Я думаю, это невероятно для тенниса. Мы все знали, что современные игроки очень сильны, но, пожалуй, не ожидали, что они так быстро будут доминировать. Должен признать, это действительно впечатляет, но также это фантастически для игры. В то же время я задумываюсь, как долго они смогут выдерживать такой уровень. Они заставляют зрителя поверить, что играть – это легко, но я прошел через это и знаю, что на самом деле это сложно”, – подытожил Роджер Федерер.



btu.org.ua