Экс-лидер парного рейтинга во второй раз стала матерью

Чешская экс-теннисистка Барбора Стрыцова сообщила о рождении дочери, которую назвала Жозефиной. Напомним, что в сентябре 2021 года Стрыцова родила сына Винцента, а в прошлом году вернулась в Тур и стала чемпионкой Уимблдона в парном разряде.

38-летняя чешка имеет в своём активе два одиночных титула WTA и 32 парных трофея, в том числе два на турнирах Grand Slam (Уимблдон-2019, 2023). Стрыцова дважды поднялась на вершину парного рейтинга (июль и октябрь 2019 года) и в целом была в статусе первой ракетки мира 27 недель.

Также отметим, что в 2016 году Стрыцова вместе со своей соотечественницей Луцией Шафаржовой выиграла бронзовую медаль на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

btu.org.ua