Бывший тренер Тарасенко возглавил «Торонто». Почему он может привести клуб неудачников к кубку

Беруби стал главным тренером «Торонто»

Крэйг Беруби с игроками «Сент-Луиса» в 2021 году. Фото Global Look Press 58-летний Крэйг Беруби — новый наставник «Мэйпл Лифс».

Очередной вылет в первом раунде плей-офф привел к закономерным изменениям в тренерском штабе «Торонто». Почти сразу после поражения от «Бостона» канадский клуб поблагодарил за работу Шелдона Кифа, который возглавлял «Мэйпл Лифс» с сезона-2019/20, и начал поиски нового главного.

Откладывать назначение до лета в «Торонто» не стали. 17 мая клуб представил Крэйга Беруби, который возглавит команду со следующего сезона. Экс-тренер «Сент-Луиса», выигравший в 2019 году Кубок Стэнли, изначально назывался главным претендентом на должность, и «Лифс» выбрали, пожалуй, самого востребованного из свободных тренеров.

Перемены в «Торонто» назрели сами собой. Киф в прошлом году снял проклятие и прошел первый раунд плей-офф, но надолго магии Шелдона не хватило. Новый сезон — и «Лифс» снова вылетают в первом круге. Какой бы хитрый и дальновидный генеральный менеджер ни работал в организации, перестроить состав за одно лето невозможно.

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Платежка «Торонто» на ближайший сезон перегружена дорогими контрактами звезд: Остона Мэттьюса, Митча Марнера, Вильяма Нюландера, Джона Тавареса, Моргана Райлли. Виновником неудач признали тренера Кифа. Игровой дисбаланс призван нивелировать Беруби, который пользуется большим уважением среди хоккеистов.

— Он сумел задеть в нас какое-то чувство гордости. Если ты будешь говорить каждый день одно и то же: ты должен играть лучше, должен, должен, должен — то человек привыкает к этим словам. Любой человек, если что-то делает на протяжении долгого времени, привыкает к этому — так психология устроена. А Вождь (прозвище Беруби. — Прим. «СЭ»), видимо, сумел задеть личностные чувства каждого, какой-то гордости за себя, за команду: посмотрите, где вы. Не только задеть, но и направить их в нужное русло помощи команде. Он пробудил в нас не только желание победить, но и осознание, что мы можем это сделать, — говорил о вкладе Беруби в чемпионство «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко.

Фото Global Look Press

Теперь 58-летнему канадцу предстоит пробудить чувство гордости у игроков «Торонто». Беруби честен с хоккеистами, может смело высказать претензии звездам или усадить их на лавку во время матча. Неприкасаемых у него нет. Достаточно вспомнить, как старина Крэйг публично разнес лидеров «Сент-Луиса» — Джордана Кайру и Роберта Томаса, заявив, что они не делают свою работу, хотя им платят большие деньги. Тренерского авторитаризма не хватало «Торонто» в последние годы. Лидеры «Мэйпл Лифс» вжились в образы героев регулярки, а в плей-офф растворялись на площадке. Так произошло и в последней серии с «Бостоном».

Требовательный Беруби подходит на роль тренера, который должен выбить равнодушие из некоторых игроков «Торонто». Сплотить коллектив одной целью, перераспределить роли, создать хорошую атмосферу в команде — все это Крэйгу удалось в «Сент-Луисе». Повторить путь в «Лифс» будет однозначно сложнее, поскольку кризис «Торонто» не сходится только на тренере.

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Генеральному менеджеру Брэду Треливингу предстоит решить много вопросов по составу. Обменяют ли Митча Марнера? Кого выберут основным вратарем? Останутся ли в команде Тайлер Бертуцци и Макс Доми? Подпишет ли «Торонто» крепкого защитника оборонительного плана? Вот только некоторые из них.

Путь к светлому будущему «Лифс» начали с правильного решения, назначив Беруби, которым также интересовались «Нью-Джерси» и «Оттава». Разочарование от результатов «Торонто» нарастает с каждым сезоном. Организация откровенно устала от ранних вылетов из плей-офф. Беруби — первый и единственный тренер «Сент-Луиса», выигравший для франшизы Кубок Стэнли. На это у клуба ушло 52 года. «Торонто» живет без титула с 1967 года. Кому, если не Беруби, положено прервать затянувшуюся черную полосу?

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