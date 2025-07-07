Бавария и Сельта до сих пор не договорились о трансфере вингера

Переговоры между мюнхенской "Баварией" и "Сельтой" относительно будущего левого вингера Брайана Сарагосы до сих пор не увенчались успехом.

"Бавария" настаивает на аренде игрока с оплатой около 2 миллионов евро и обязательным выкупом за 12-15 миллионов евро.

В это время за ситуацией вокруг Сарагосы внимательно следит "Борнмут". Однако сам 23-летний футболист предпочитает играть в Испании, что может осложнить потенциальный переход в Премьер-лигу.

Добавим, что футболист весь прошлый сезон выступал за "Осасуну" на правах аренды.

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