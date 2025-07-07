Чисора посоветовал Усику ни в коем случае не драться против этого боксера

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Ветеран супертяжелого веса Дерек Чисора поделился мыслями о возможной трилогии Александра Усика и Тайсона Фьюри.

«Я не хочу видеть третий бой Александра Усика и Тайсона Фьюри. Мы уже два раза видели их противостояние и результат будет тем же», – отметил Дерек.

Усик дважды победил Фьюри в 2024 году – первый раз разделенным решением судей, второй – единогласным.

Ранее глава управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх анонсировал возвращение бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри и намекнул на трилогию против Александра Усика.

sport.ua