«Ему конец». Фьюри назвал победителя реванша Усик – Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Фьюри

Известный тренер Джон Фьюри, отец Тайсона, высказался о реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«Удачи Александру Усику, но опять же, он уже слишком долго в этом деле. Я просто вижу, как Даниэль Дюбуа станет чемпионом с несколькими поясами.

У Дюбуа есть все шансы. Усику 38, 39 лет. Дюбуа – великий боец, и он в прайме. У него был отличный бой с Энтони Джошуа. Эй Джей поразил его. Тот бой был непредсказуемым, пока он не нанес тот удар, который повалил Энтони.

У него есть сила нокаута. Если он на этот раз поразит Усика, то ему конец. Тайсон забрал у Усика все силы. Это подходящее время для Дюбуа? Я думаю, что да. Я ставлю на него», – сказал Фьюри.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua