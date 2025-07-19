Бенфика арендовала хавбека у Астон Виллы

"Бенфика" объявила об усилении состава, подписав 24-летнего аргентинского полузащитника Энцо Барренечеа.

Игрок прибыл в Лиссабон из "Астон Виллы" на условиях аренды до конца сезона 2025/26.

Энцо будет выступать под номером 5.

"Бенфика" заплатит за аренду игрока 3 миллиона евро. Соглашение также включает опцию выкупа, которая может стать обязательной при достижении определенных целей. Сумма потенциального полноценного трансфера составляет 12 миллионов евро.

Добавим, что Барренечеа в прошлом сезоне играл за "Валенсию" на правах аренды, где сыграл 33 матча, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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