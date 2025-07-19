Гштаад. Серундоло одержал самую рейтинговую победу в карьере, Бусе и Казо впервые сыграют в полуфинале

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире ATP в Швейцарии



Гштаад, Швейцария • 14-20 июля • грунт • €622,850

Действующий чемпион: Маттео Берреттини (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Хуан Мануэль Серундоло (Аргентина) – Каспер Рууд (Норвегия, 1) 6:2, 1:6, 6:3

Игнасио Бусе (Перу, Q) – Роман Андрес Бурручага (Аргентина) 6:3, 3:6, 6:1

Артур Казо (Франция) – Жером Ким (Швейцария, WC) 7:6(3), 3:6, 7:5

Александр Бублик (Казахстан, 2) – Франсиско Комесанья (Аргентина, 7) 6:4, 6:3

Хуан Мануэль Серундоло (№109 ATP) во второй раз в карьере обыграл теннисиста из топ-20: в этом сезоне аргентинец, помимо 13-й ракетки мира, был сильнее Феликса Оже-Альяссима (№19 ATP) на “Мастерсе” в Мадриде. Серундоло проведет второй полуфинал на уровне Тура: в феврале 2021 года он сыграл на этой стадии в Кордове, где в итоге выиграл титул.

Игнасио Бусе, который будет соперником Серундоло, впервые вышел в полуфинал турнира ATP. Чилийский теннисист попробует взять реванш у аргентинца за поражение в прошлом году на “челленджере” в Лиме.

Артур Казо успешно сыграл свой дебютный четвертьфинал на соревнованиях уровня Тура. Дальше француз встретится с Александром Бубликом, которому проиграл в предыдущем сезоне на Уимблдоне.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua