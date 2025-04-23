Руан. Элина Свитолина против Ольги Данилович в финале: анонс матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет в финале турнира WTA 250 во Франции. Матч против сербки Ольги Данилович пройдет на Центральном корте и начнется не ранее 16:30 по киевскому времени.
Дата рождения: 12/09/1994 (30 лет)
Место рождения: Одесса, Украина
Рост: 174 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 17 (2023 – Strasbourg; 2021 – Chicago 250; 2020 – Monterrey, Strasbourg; 2018 – Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 – Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 – Kuala Lumpur; 2015 – Marrakech; 2014 – Baku; 2013 – Baku; 2012 – 125/Pune)
Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)
Побед/Поражений за карьеру (на 20/04/2025): 498/263
Призовые за карьеру: $25,082,844
Дата рождения: 23/01/2001 (24 года)
Место рождения: Белград, Сербия
Рост: 182 см
Играет: левой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 2 (2024 – Guangzhou; 2018 – Moscow)
Высший рейтинг WTA: 35 (31/03/2025)
Побед/Поражений за карьеру (на 20/04/2025): 211/122
Призовые за карьеру: $2,072,092
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H2H: 0-0
История на турнире
Элина Свитолина – 0/0 | Свитолина впервые играет на турнире в Руане.
Ольга Данилович – 0/0 | Данилович также ранее не принимала участие в Руане
Выступления на грунте (на 20/04/2025):
Элина Свитолина – 135/75 (6/0 в этом году)
Ольга Данилович – 136/60 (9/0 в этом году)
Котировки букмекеров:
Компания betking считает явным фаворитом матча Элину Свитолину и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,30. На победу Ольги Данилович предлагается коэффициент – 3,50 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ
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Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Руане)
Элина Свитолина – 13/6
Grand Slam – 1/1 | Australian Open – R2
WTA 1000 – 7/4 | Доха – R2, Дубай – R2, Индиан-Уэллс – 1/4, Майами – R3
WTA 500 – 0/1 | Линц – R2
Billie Jean King Cup – 2/0
Ольга Данилович – 9/5
Grand Slam – 3/1 | Australian Open – R4
WTA 1000 – 0/2 | Индиан-Уэллс – R1, Майами – R1
WTA 250 – 1/2 | Хобарт – R1, Клуж-Напока – R2
WTA 125 – 5/0 | Анталия – ТИТУЛ
Последние 5 матчей:
Элина Свитолина – В, В, В, В, В
Ольга Данилович – В, В, В, В, В
Национальный фактор:
Элина Свитолина – 6/11 | Свитолина в предыдущий раз играла с представительницей Сербии в октябре 2018 года, когда уступила Александре Крунич на турнире в Пекине.
Ольга Данилович – 7/1 | Единственное поражение Данилович в матчах против украинок было в 2020 году на турнире WTA 125 в Индиан-Уэллс, где она встречалась с Лесей Цуренко.
• Элина Свитолина проведет 611-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 394 победы (64%).
• Ольга Данилович 84-й проведет матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 47 побед (56%).
• Элина Свитолина 23-й раз сыграет в финале турнира WTA и будет бороться за свой 18-й одиночный трофей. Это будет первый финал для украинки с января 2024 года, когда она сыграла в решающем матче в Окленде.
• Ольга Данилович четвертый раз в карьере дошла до финала на уровне основного Тура и попробует выиграть третий титул.
Победительница этого матча получит 31 565 евро призовых и 250 рейтинговых очков. Проигравшая – 18 685 евро призовых и 163 рейтинговых очка
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