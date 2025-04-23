Руан. Элина Свитолина против Ольги Данилович в финале: анонс матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет в финале турнира WTA 250 во Франции. Матч против сербки Ольги Данилович пройдет на Центральном корте и начнется не ранее 16:30 по киевскому времени.



Дата рождения: 12/09/1994 (30 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 17 (2023 – Strasbourg; 2021 – Chicago 250; 2020 – Monterrey, Strasbourg; 2018 – Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 – Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 – Kuala Lumpur; 2015 – Marrakech; 2014 – Baku; 2013 – Baku; 2012 – 125/Pune)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)

Побед/Поражений за карьеру (на 20/04/2025): 498/263

Призовые за карьеру: $25,082,844



Дата рождения: 23/01/2001 (24 года)

Место рождения: Белград, Сербия

Рост: 182 см

Играет: левой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 2 (2024 – Guangzhou; 2018 – Moscow)

Высший рейтинг WTA: 35 (31/03/2025)

Побед/Поражений за карьеру (на 20/04/2025): 211/122

Призовые за карьеру: $2,072,092

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H2H: 0-0

История на турнире

Элина Свитолина – 0/0 | Свитолина впервые играет на турнире в Руане.

Ольга Данилович – 0/0 | Данилович также ранее не принимала участие в Руане

Выступления на грунте (на 20/04/2025):

Элина Свитолина – 135/75 (6/0 в этом году)

Ольга Данилович – 136/60 (9/0 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает явным фаворитом матча Элину Свитолину и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,30. На победу Ольги Данилович предлагается коэффициент – 3,50 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Руане)

Элина Свитолина – 13/6

Grand Slam – 1/1 | Australian Open – R2

WTA 1000 – 7/4 | Доха – R2, Дубай – R2, Индиан-Уэллс – 1/4, Майами – R3

WTA 500 – 0/1 | Линц – R2

Billie Jean King Cup – 2/0

Ольга Данилович – 9/5

Grand Slam – 3/1 | Australian Open – R4

WTA 1000 – 0/2 | Индиан-Уэллс – R1, Майами – R1

WTA 250 – 1/2 | Хобарт – R1, Клуж-Напока – R2

WTA 125 – 5/0 | Анталия – ТИТУЛ

Последние 5 матчей:

Элина Свитолина – В, В, В, В, В

Ольга Данилович – В, В, В, В, В

Национальный фактор:

Элина Свитолина – 6/11 | Свитолина в предыдущий раз играла с представительницей Сербии в октябре 2018 года, когда уступила Александре Крунич на турнире в Пекине.

Ольга Данилович – 7/1 | Единственное поражение Данилович в матчах против украинок было в 2020 году на турнире WTA 125 в Индиан-Уэллс, где она встречалась с Лесей Цуренко.

• Элина Свитолина проведет 611-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 394 победы (64%).

• Ольга Данилович 84-й проведет матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 47 побед (56%).

• Элина Свитолина 23-й раз сыграет в финале турнира WTA и будет бороться за свой 18-й одиночный трофей. Это будет первый финал для украинки с января 2024 года, когда она сыграла в решающем матче в Окленде.

• Ольга Данилович четвертый раз в карьере дошла до финала на уровне основного Тура и попробует выиграть третий титул.

Победительница этого матча получит 31 565 евро призовых и 250 рейтинговых очков. Проигравшая – 18 685 евро призовых и 163 рейтинговых очка

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btu.org.ua