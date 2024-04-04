Эшторил. Тим одержал первую победу в основной сетке турнира ATP в этом сезоне, Боржеш обыграл Пуя, проиграв первые восемь геймов

На турнире АТР в Португалии сыграны все матчи первого круга

Эшторил, Португалия • 1-7 апреля • грунт • €651,865

Действующий чемпион: Каспер Рууд (Норвегия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Ботик Ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Федерико Кория (Аргентина) 6:4, 4:6, 6:1

Мартон Фучович (Венгрия) — Педро Качин (Аргентина) 7:5, 6:2

Гаэль Монфис (Франция, 7) — Энрике Роша (Португалия, WC) 7:5, 7:5

Доминик Тим (Австрия) — Максимилиан Мартерер (Германия) 6:1, 6:7(3), 6:4

Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Миомир Кецманович (Сербия, 6) 6:1, 7:5

Педро Мартинес (Испания) — Даниэль Альтмайер (Германия) 6:4, 6:2

Артур Фис (Франция, 5) — Жуан Соуза (Португалия) 7:5, 6:4

Кристиан Гарин (Чили) — Юрий Родионов (Австрия) 7:6(3), 7:5

Нуну Боржеш (Португалия) — Люка Пуй (Франция, Q) 0:6, 7:6(6), 6:3

Пабло Льямас Руис (Испания, Q) — Доминик Кепфер (Германия, 8) 6:4, 6:3

Давид Хорда Санчис (Испания, LL) — Жайме Фария (Португалия, Q) 7:6(4), 6:1

Ян Чоински (Великобритания, Q) — Жуан Фонсека (Бразилия, WC) 6:2, 6:7(5), 6:4

Артур Фис одержал 10-ю победу в сезоне на турнирах АТР. Его соперник — 35-летний Жуан Соуза провел свой последний матч в карьере. За выход в четвертьфинал французский теннисист сыграет против Кристиана Гарина.

Доминик Тим в третий раз за три очных встречи победил Максимилиана Мартерера и одержал первую победу в основной сетке турнира ATP в этом году. Во втором круге австрийцу будет противостоять Ришар Гаске (3:3 в личных встречах).

Нуно Боржеш проиграл первые восемь геймов своего матча против бывшего игрока топ-10 Люки Пуя, но в итоге сумел одержать победу. В следующем круге португалец сыграет против третьего сеяного Лоренцо Музетти.

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