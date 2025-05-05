Рим (ATP 1000). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

Результаты жеребьевки турнира ATP 1000 в Риме



Рим, Италия • 7-18 мая • грунт • €9,645,265

Действующий чемпион: Александр Зверев (Германия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

• Теннисный турнир в Риме был основан в 1930 году. Первые пять лет соревнования проводились в Милане, после чего переехали в Рим. С 1990 года турнир относится к высшей категории АТР 1000. Игры проходят на открытых грунтовых кортах комплекса Foro Italico.

• Игры основной сетки стартуют в среду 7 мая. Финальные поединки в одиночном и парном разрядах состоятся в воскресенье 18 мая.

• Официальный мяч турнира – Dunlop ATP Clay.

• Рафаэль Надаль является рекордсменом турнира по количеству завоеванных титулов – 10 (2005-2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2018, 2019, 2021)

• Из чемпионов прошлых лет в этом сезоне в Риме сыграют только Александр Зверев (2017, 2024) и Даниил Медведев (2023).

• Итальянские теннисисты не побеждали в Риме с 1976 года, когда чемпионом соревнований стал Адриано Панатта, а последним кому удалось защитить титул на этих соревнованиях был испанец Рафаэль Надаль в 2018-2019 годах.

Одиночный разряд

Wild Card от организаторов получили:

Фабио Фоньини (Италия)

Маттео Джиганте (Италия)

Федерико Чина (Италия)

Лука Нарди (Италия)

Франческо Пассаро (Италия)

ТОП-8 сеяных и их соперники во втором круге:

1. Янник Синнер (Италия) – Мариано Навоне (Аргентина)/Федерико Чина (Италия)

2. Александр Зверев (Германия) – Камилло Уго Карабелли (Аргентина)/”квалифаер”

3. Карлос Алькарас (Испания) – Ёсихито Нисиока (Япония)/Ян-Леннард Штруфф (Германия)

4. Тэйлор Фритц (США) – Габриэль Диалло (Канада)/Маркос Гирон (США)

5. Джек Дрэйпер (Великобритания) – Бу Юньчаокэтэ (Китай)/Лучано Дардери (Италия)

6. Каспер Рууд (Норвегия) – Александр Бублик (Казахстан)/Роман Сафиуллин (-)

7. Алекс де Минор (Австралия) – Лука Нарди (Италия)/Флавио Коболли (Италия)

8. Лоренцо Музетти (Италия) – Хамад Меджедович (Сербия)/”квалифаер”

Очки и призовые:

R1: 10 очков / €20,820

R2: 30 очков / €30,895

R3: 50 очков / €52,925

R4: 100 очков / €90,445

QF: 200 очков / €165,670

SF: 400 очков / €291,040

FR: 650 очков / €523,870

W: 1000 очков / €985,030





Парный разряд

*Ожидается

ТОП-4 сеяных и их соперники в первом круге:

*Ожидается

Очки и призовые (на пару):

R1: 0 очков / €16,690

R2: 90 очков / €30,540

QF: 180 очков / €56,950

SF: 360 очков / €113,880

FR: 600 очков / €212,060

W: 1000 очков / €400,560



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