Рим (ATP 1000). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

Результаты жеребьевки турнира ATP 1000 в Риме
Рим, Италия • 7-18 мая • грунт • €9,645,265
Действующий чемпион: Александр Зверев (Германия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
• Теннисный турнир в Риме был основан в 1930 году. Первые пять лет соревнования проводились в Милане, после чего переехали в Рим. С 1990 года турнир относится к высшей категории АТР 1000. Игры проходят на открытых грунтовых кортах комплекса Foro Italico.
• Игры основной сетки стартуют в среду 7 мая. Финальные поединки в одиночном и парном разрядах состоятся в воскресенье 18 мая.
• Официальный мяч турнира – Dunlop ATP Clay.
• Рафаэль Надаль является рекордсменом турнира по количеству завоеванных титулов – 10 (2005-2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2018, 2019, 2021)
• Из чемпионов прошлых лет в этом сезоне в Риме сыграют только Александр Зверев (2017, 2024) и Даниил Медведев (2023).
• Итальянские теннисисты не побеждали в Риме с 1976 года, когда чемпионом соревнований стал Адриано Панатта, а последним кому удалось защитить титул на этих соревнованиях был испанец Рафаэль Надаль в 2018-2019 годах.
Одиночный разряд
Wild Card от организаторов получили:
Фабио Фоньини (Италия)
Маттео Джиганте (Италия)
Федерико Чина (Италия)
Лука Нарди (Италия)
Франческо Пассаро (Италия)
ТОП-8 сеяных и их соперники во втором круге:
1. Янник Синнер (Италия) – Мариано Навоне (Аргентина)/Федерико Чина (Италия)
2. Александр Зверев (Германия) – Камилло Уго Карабелли (Аргентина)/”квалифаер”
3. Карлос Алькарас (Испания) – Ёсихито Нисиока (Япония)/Ян-Леннард Штруфф (Германия)
4. Тэйлор Фритц (США) – Габриэль Диалло (Канада)/Маркос Гирон (США)
5. Джек Дрэйпер (Великобритания) – Бу Юньчаокэтэ (Китай)/Лучано Дардери (Италия)
6. Каспер Рууд (Норвегия) – Александр Бублик (Казахстан)/Роман Сафиуллин (-)
7. Алекс де Минор (Австралия) – Лука Нарди (Италия)/Флавио Коболли (Италия)
8. Лоренцо Музетти (Италия) – Хамад Меджедович (Сербия)/”квалифаер”
Очки и призовые:
R1: 10 очков / €20,820
R2: 30 очков / €30,895
R3: 50 очков / €52,925
R4: 100 очков / €90,445
QF: 200 очков / €165,670
SF: 400 очков / €291,040
FR: 650 очков / €523,870
W: 1000 очков / €985,030
Парный разряд
*Ожидается
ТОП-4 сеяных и их соперники в первом круге:
*Ожидается
Очки и призовые (на пару):
R1: 0 очков / €16,690
R2: 90 очков / €30,540
QF: 180 очков / €56,950
SF: 360 очков / €113,880
FR: 600 очков / €212,060
W: 1000 очков / €400,560