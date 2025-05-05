Клуб Артура Чолача стартовал во втором раунде плей-офф ECHL

Артур Чолач (№49) в атаке «Тахо Найтс Монстерс»

В престижной североамериканской лиге ECHL стартовал второй раунд плей-офф Кубка Келли (финал Горного дивизиона). «Тахо Найтс Монстерс», за который выступает украинский защитник Артур Чолач, проиграл первый поединок в гостях лучшей команде дивизиона «Канзас-Сити» (3:5).

Задрафтованный командой «Вегас Голден Найтс» в 2021 году Чолач в отчетном матче нанес 1 бросок по воротам и завершил поединок с показателем полезности «плюс/минус» – «-1».

В нынешнем плей-офф уроженец Львовщины сделал один ассист в пяти играх Кубка Келли.

sport.ua