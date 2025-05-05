Уоррен объяснил, почему в команде Дюбуа сказали, что вырвут Усику глаза

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен

Украинский боксер Александр Усик (23-0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) договорились о проведении очного поединка.

Промоутерская компания британца Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions сообщила, что поединок пройдет 19 июля на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

После объявления боя Усик и Дюбуа встретились на битве взглядов, а после этого состоялась встреча между командами боксеров. Александр вступил в перепалку с один из представителей команды Дюбуа Джорджем Фоксом, который сказал, что вырвал бы ему глаза в обычной уличной драке. На слова Фокса отреагировал промоутер Дюбуа Фрэнк Уоррен.

«Я того момента не видел. Все это, что происходит – комментарии, напряжение между командами – это в современном боксе стало почти неотъемлемой частью. Это все просто шоу», – сказал Фокс.

Усик нокаутировал Дюбуа в 2023 году в девятом раунде.

sport.ua