Кауэлл: Ньюи определяет все аспекты архитектуры машины

В начале марта Эдриан Ньюи въехал в свой новый офис на базе Aston Martin в Сильверстоуне, где для него созданы все условия, и с тех пор редко прерывал процесс создания шасси 2026 года, которое разрабатывается под силовую установку Honda.

За это время он побывал только на Гран При Монако и Великобритании, тем более что автодром в Сильверстоуне находится всего в получасе ходьбы от Технологического кампуса Aston Martin.

«Эдриан – удивительный человек, – рассказал в интервью официальному сайту чемпионата Энди Кауэлл, руководитель и исполнительный директор команды. – У него огромный опыт, но больше всего он любит стоять у чертёжной доски и размышлять о конструкции гоночной машины.

Причём речь не только о какой-то одной части машины, а о всей системе в целом, и начиная с марта он час за часом проводит у своего кульмана, думая о концепции подвески, о монококе, о том, как гонщик разместится в кокпите, как будет расположен двигатель. В общем, он определяет все аспекты архитектуры будущей машины.

При этом его отличает дерзкий и творческий подход, он раздвигает границы возможного, а всем остальным инженерам остаётся всё меньше пространства, в которое они должны интегрировать другие компоненты машины. Но это их даже вдохновляет: сначала они прикидывают, каким образом должны действовать, потом находят нужные решения, и Эдриан им помогает.

Он не просто ставит проблемы – он именно помогает найти решения, продуманные до нюансов, реализацией которых с удовольствием занимаются все остальные подразделения, работающие на базе команды.

Всё начинается с некой идеи, которую Эдриан вынашивает, стоя у кульмана. Затем, чтобы приступить к работе с очередным компонентом шасси в аэродинамической трубе, нужно создать модель, и этим занимаются другие специалисты. Конструкторы, инженеры и наши поставщики разрабатывают и производят части машины, из которых надо составить высококачественную модель для продувки в аэродинамической трубе.

Процесс идёт быстрее, чем когда-либо раньше, и это очень здорово. Перед Гран При Великобритании мы пригласили обоих гонщиков, Фернандо Алонсо и Лэнса Стролла, в отдел, который занимается аэродинамическими исследованиями, и Эдриан рассказал об отличительных особенностях модели, с которой идёт работа в аэродинамической трубе.

В плане компоновочных решений он действительно раздвигает границы возможного: ему удаётся разместить десять компонентов в пространстве, где у нас обычно помещалось что-то одно. Все наши инженеры – и не только инженеры, а вообще все специалисты отдела аэродинамики – видят, насколько это сложная задача… Темпы, с которыми мы работаем, занимаясь аэродинамическими исследованиями в процессе создания шасси 2026 года, явно выше, чем всё то, что было раньше. И это по-настоящему впечатляет…

Видеть это очень радостно – это стало возможным благодаря новой инфраструктуре базы, новым специалистам и применяемым ими методам. Так что заниматься проектом 2026 года очень интересно.

Продолжается переходный период от клиентской команды к заводской, и по времени он совпадает с переходом на новый технический регламент, а также с введением в строй нового оборудования на базе в Сильверстоуне. Для всех в команде это перемены колоссального масштаба… И при этом всем хочется добиться успеха, все хотят догнать лидеров.

Работа совместно с мотористами Honda продолжается уже в течение многих месяцев, и силовая установка очень органично интегрирована с задней частью монокока и нашей трансмиссией. На японской базе Honda в Сакуре идут стендовые испытания, а трансмиссию мы испытываем как здесь, в Сильверстоуне, так и в Сакуре вместе с силовой установкой.

Каждый день у нас проходят совещания, в том числе на уровне более высокого руководства, чтобы гарантировать, что все работают в правильном направлении».

В Aston Martin многое меняется, но одно остаётся стабильным – это её состав, в который входят двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл, сын владельца команды Лоуренса Стролла.

«Фернандо относится к категории удивительных гонщиков, – прокомментировал Кауэлл. – Его отличает выдающееся мастерство, но также очень правильное видение перспективы. Он детально вникает во все нюансы конструкции машины, думая не только о том, какое впечатление она производит в конкретной сессии или гонке.

У Лэнса будущее команды вызывает подлинный энтузиазм, и мы рады, что он продолжит сотрудничать с нами и в следующем году. Если посмотреть на то, как он зарабатывал очки, то можно сказать, что в начале сезона ему сопутствовала удача, а сейчас, вероятно, она от него начала отворачиваться, но он продолжает упорно трудиться».

В настоящее время Aston Martin находится на 8-й строчке Кубка конструкторов, у команды столько же очков, сколько у Racing Bulls, а от Sauber она отстаёт на пять очков. Сдаваться команда не собирается и надеется улучшить своё турнирное положение. Хотя, конечно, в основном надежды связаны со следующим сезоном и с вкладом Эдриана Ньюи, во многом определяющим направление развития.

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