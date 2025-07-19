Бостад. Де Йонг обыграл второго сеяного и впервые сыграет в 1/2 финала, Серундоло будет бороться за второй финал

Результаты четвертьфиналов на турнире ATP 250 в Швеции



Бостад, Швеция • 14-20 июля • грунт • €622,850

Действующий чемпион: Нуну Боржеш (Португалия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Франсиско Серундоло (Аргентина, 1) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 7) 6:0, 3:6, 6:3

Лучано Дардери (Италия, 6) – Себастиан Баэс (Аргентина, 4) 6:0, 6:2

Камило Уго Карабелли (Аргентина, 5) – Филип Мисолич (Австрия, Q) 6:3, 7:5

Йеспер де Йонг (Нидерланды) – Таллон Грикспор (Нидерланды, 2) 4:6, 7:6(3), 6:3

Франсиско Серундоло третий раз подряд пробился в полуфинал турнира в Бостаде и попробует второй раз выйти в финал, если победит Лучано Дардери. В этом году аргентинец обыгрывал итальянского теннисиста в Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро.

Йеспер де Йонг (№106 ATP) записал в свой актив вторую победу над игроком из топ-30 рейтинга. В этом сезоне нидерландец обыграл Алехандро Давидовича Фокину в Мадриде. Де Йонг проведет второй полуфинал в Туре и будет бороться за первый финал с Камило Уго Карабелли (3-3), которому уступил в их предыдущей встрече в финале “челленджера” в Вилья Марии в прошлом году.

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