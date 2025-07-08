Первая ракетка Украины среди юниоров на Уимблдоне отказался отвечать на вопросы на украинском языке

Первая ракетка Украины среди юниоров Никита Белозерцев после поражения в первом круге парного Уимблдона отказался отвечать на вопросы на украинском языке



Сегодня на юниорском турнире Белозерцев и его напарник австриец Тило Берман разгромно проиграли нидерландскому тандему Мис Роттгеринг/Гидде Шонмейкерс – 1:6, 2:6.

После матча, украинские журналисты, аккредитованные на турнире от издания “Чемпион” и “Большой теннис Украины” пригласили теннисиста на интервью. Белозерцев пришел вместе со своим тренером Стефаном Пантовым из Болгарии, который заявил, что его подопечный будет отвечать только на вопросы на английском или русском языке. Сам Белозерцев никак не прокомментировал эту ситуацию, после чего журналисты отменили интервью. Отметим, что согласно информации BTU Стефан Пантов также является региональным координатором от Болгарской федерации тенниса (БФТ) в Черноморском регионе, а сам Белозерцев рассматривает вопрос смены своего гражданства на болгарское.

Также добавим, что Никита Белозерцев, занимающий место 20-е место в рейтинге ITF Juniors, в первом круге одиночного юниорского турнира победил 16-го сеяного Амира Омарханова из Казахстана – 6:4, 6:2.



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