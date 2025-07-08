Леннокс Льюис назвал боксера, который сейчас способен победить Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Легендарный американский супертяжеловес Леннокс Льюис назвал единственного боксера современности, который способен победить чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика.

«Кто способен победить Александра Усика? Я думаю, это способен сделать Даниель Дюбуа», – отметил Леннокс.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua