Известна причина, почему Усика арестовали в Польше. Все из-за товарища

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александра Усика арестовали в аэропорту польского города Краков.

Этой информацией поделился депутат ВРУ и бывший украинский борец Жан Беленюк, обнародовав соответствующее видео.

Польский промоутер Анджей Василевский сообщил, что Усик собирался лететь в Испанию, где должен был пройти тренировочный сбор перед боем с Фьюри. По непонятным причинам на борт самолета не хотели пускать товарища Усика. Александр сообщил, что без него не полетит, в результате обоих задержали.

Украинского боксера уже отпустили. Усик назвал эту ситуацию недоразумением.

sport.ua