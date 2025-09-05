Дабровски и Рутлифф выиграли финал US Open 2025

5 сентября в Нью-Йорке состоялся финал женского парного разряда Открытого чемпионата США 2025 по теннису. На корт вышли первые сеяные Катерина Синякова из Чехии и Тейлор Таунсенд из США против третьего номера посева — дуэта Габриэлы Дабровски из Канады и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Встреча завершилась победой канадско-новозеландской пары со счетом 6:4, 6:4. Матч продолжался полтора часа и принес Дабровски и Рутлифф второй совместный титул турниров Grand Slam.

Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) [1] – Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) [3] – 4:6, 4:6.

Это было третье противостояние дуэтов. В 2024 году Синякова и Таунсенд выиграли финал Уимблдона, но в заключительном турнире сезона того же года Дабровски и Рутлифф взяли реванш. Теперь же канадка и новозеландка вновь оказались сильнее.

На пути к трофею US Open 2025 Дабровски и Рутлифф обыграли несколько сильных пар: Мириам Скох / Маркета Вондроушова, Квинн Глисон / Ингрид Гамарра Мартинс, Кристина Букша / Николь Мелихар, Тимеа Бабош / Луиза Стефани и Сара Эррани / Жасмин Паолини.

Для спортсменок это второй титул в Нью-Йорке: ранее, в 2023 году, они уже становились чемпионками US Open.

Напомним, мы также писали про прогноз и где смотреть матч отбора ЧМ-2026 Украина – Франция.