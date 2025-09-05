Шахтер и Полесье сорвали обмен Назаренко и Назарины

Переговоры донецкого «Шахтера» и житомирского «Полесья» о возможном обмене футболистами сборной Украины завершились безрезультатно. Об этом сообщает euro.com.ua.

Донецкий клуб был заинтересован в левом вингере Александре Назаренко, которого рассматривали как замену бразильскому легионеру Кевину. Напомним, Кевин покинул «горняков» и продолжит карьеру в английском «Фулхэме».

Взамен «Шахтер» предлагал центрального полузащитника Егора Назарину, а также готов был добавить финансовую компенсацию для «Полесья». Однако стороны не сумели прийти к соглашению по условиям сделки и прекратили переговоры.

Таким образом, оба игрока продолжат выступления в своих клубах. Назаренко в текущем сезоне провел 10 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей. Его трансферная стоимость оценивается в 2 миллиона евро.

Егор Назарина принял участие в четырех встречах чемпионата и еврокубков, но результативными действиями не отличился. Рыночная стоимость полузащитника составляет 1 миллион евро.

Напомним, мы также писали про прогноз и где смотреть матч отбора ЧМ-2026 Украина – Франция.