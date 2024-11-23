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Футбол

Наставник Ювентуса рассказал о кадровой ситуации в команде накануне матча против Милана

У нас завтра будет не хватать нескольких игроков (с)

Наставник Ювентуса рассказал о кадровой ситуации в команде накануне матча против Милана

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Тьяго Мотта, наставник "Ювентуса", высказался о предстоящем матче против "Милана" в рамках тринадцатого тура Серии А.

    "У нас завтра будет не хватать нескольких игроков: Душан Влахович точно пропустит, как и Глейсон Бремер, Хуан Кабаль, Василие Аджич, Дуглас Луис, Аркадиуш Милик и Нико Гонсалес.

    Мы приложим все усилия, чтобы вернуться в Турин с хорошим результатом. Нам всем придется улучшить нашу игру. Мы должны сделать это главным образом для Бремера и Кабаля, потому что они будут отсутствовать дольше, чем другие", – сказал специалист.

    Напомним, что матч "Милан" – "Ювентус" состоится 23 ноября в 19:00 по Киеву.

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    www.ua-football.com

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