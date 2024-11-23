Наставник Ювентуса рассказал о кадровой ситуации в команде накануне матча против Милана

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Тьяго Мотта, наставник "Ювентуса", высказался о предстоящем матче против "Милана" в рамках тринадцатого тура Серии А.

"У нас завтра будет не хватать нескольких игроков: Душан Влахович точно пропустит, как и Глейсон Бремер, Хуан Кабаль, Василие Аджич, Дуглас Луис, Аркадиуш Милик и Нико Гонсалес.

Мы приложим все усилия, чтобы вернуться в Турин с хорошим результатом. Нам всем придется улучшить нашу игру. Мы должны сделать это главным образом для Бремера и Кабаля, потому что они будут отсутствовать дольше, чем другие", – сказал специалист.