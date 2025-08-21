Звездный бразилец определился со своим будущим в Реале

Звездный бразилец определился со своим будущим в мадридском «Реале».

Согласно информации от журналиста Эду Агирре для El Chiringuito TV, этим летом Родриго не покинет Мадрид, поскольку он хочет остаться в команде и продолжать бороться за свое место в стартовом составе.

Считается, что 24-летний бразилец не является ключевой фигурой в планах Хаби Алонсо, но он собирается доказать свою важность на футбольном поле. Родриго прекрасно осознает, что это серьезный вызов, с которым он может справиться.

В прошлом сезоне Родриго забил 14 голов и отдал 11 ассистов в 54 матчах за "Реал" во всех турнирах.

