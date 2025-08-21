Прогноз на матч Шахтер – Серветт от футбольных экспертов

Известный футбольный эксперт Олег Федорчук поделился своим прогнозом на первый матч донецкого «Шахтера» против швейцарского «Серветта» в четвертом раунде квалификации Лиги конференций. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Игра пройдет 21 августа на «Стадионе имени Генрика Реймана» в польском Кракове. Начало встречи назначено на 21:00 по киевскому времени.

Отвечая на вопрос о возможном счете, Федорчук отметил: «Пусть «Шахтер» считается фаворитом, но победа будет минимальной. Я ставлю на 2:1 в пользу украинского клуба».

При этом эксперт подчеркнул, что сегодня домашний матч практически не дает большого преимущества по сравнению с выездным: «Главное – обеспечить себе гандикап и сыграть надежно. Первый поединок всегда более эмоционален, а вот к ответной встрече уже легче готовиться».

Напомним, мы также писали про прогноз и где смотреть матч Шахтер – Серветт.