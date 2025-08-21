Даррен Кэхилл – о состоянии Янника Синнера: “Он перенес вирус, но мы уверены, что все будет хорошо”

Австралиец прокомментировал состояние своего подопечного накануне старта Открытого чемпионата США



Напомним, что в начале этой недели Синнер не смог доиграть финальный матч против Карлоса Алькараса на «Мастерсе» в Цинциннати, где отказался от продолжения борьбы при счете 0:5 в первом сете. Это был его первый отказ от игры с 2023 года (Галле).

«Янник перенес вирус, из-за которого вынужден был сняться с матча против Алькараса. Сейчас ему уже лучше. Сегодня он отдохнет, а завтра выйдет на тренировку. Мы уверены, что все будет хорошо», – сказал Кейгилл в эфире ESPN.

Синнер имеет шанс стать первым теннисистом почти за 20 лет, кто защитит титул на US Open. Последний раз это удавалось Роджеру Федереру, который побеждал в Нью-Йорке пять лет подряд с 2004-го по 2008-й.

Перед стартом US Open главное внимание также приковано к борьбе за первое место в рейтинге. Янник Синнер начнет турнир, отставая от Карлоса Алькараса всего на 60 очков (9480 против 9540). Чтобы по итогам соревнований снова оказаться на вершине рейтинга, итальянец должен либо выиграть титул независимо от результата испанца, либо пройти как минимум на раунд дальше, чем Алькарас. Если же Карлос проиграет в первом круге, Синнеру достаточно будет выйти в третий раунд. Если в финал выйдут оба игрока, то победитель определит лидера рейтинга.



