Валттери Боттас не сможет отбыть свой штраф

В своём последнем пока Гран При – в прошлом году в Абу-Даби – Валттери Боттас получил штраф с потерей пяти мест на старте следующей гонки за столкновение с Кевином Магнуссеном. Прежде такой штраф не имел срока давности, но в новом спортивном кодексе 2026 года он ограничен до 12 месяцев – если за это время гонщик не успел отбыть штраф, он сгорает.

Если Валттери Боттас выйдет на старт следующего сезона в составе Cadillac, что весьма вероятно, то срок действия штрафа уже истечёт – и финн стартует с той позиции, которую завоюет на квалификации, если, конечно, не получит другой штраф по ходу уик-энда. Сгорят и все его штрафные баллы, так что финский гонщик будет чист перед FIA.

Источник