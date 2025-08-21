Амир ХАН: «Этот боксер к черту вырубит сразу их двоих на ринге»

Getty Images/Global Images Ukraine. Амир Хан

Бывший чемпион мира Амир Хан отреагировал на возможный бой между Энтони Джошуа и Джейком Полом.

«Энтони Джошуа нокаутирует Джейка Пола где-то за два раунда. Вы серьезно? Бой одного из лучших супертяжеловесов современности против ютубера? Имейте хотя бы какое-то уважение к боксу.

Джошуа может провести бой с Полом и его братом Логаном в одно время и к черту вырубить сразу их двоих на ринге», – сказал Хан.

Ранее бывший двукратный чемпион мира Энтони Джошуа назвал следующего соперника для победителя реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

sport.ua