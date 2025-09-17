Боб АРУМ: «Это полная чушь, как можно устраивать такой бой?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Боб Арум

Известный боксер-шоумен Джейк Пол узнал имя своего следующего соперника. Пол договорился о бое с непобедимым чемпионом мира в легком весе американцем Джервонтой Дэвисом.

На организацию этого боя отреагировал известный промоутер Боб Арум.

«Разве этот бой не глупость? Я имею в виду, что Джейк Пол вдвое больше его. Как можно устраивать такой поединок?», – отметил Арум.

29 июня в десятираундовом поединке Джейк Пол победил Хулио Сезара Чавеса-младшего.

2 мая Дэвис провел защиту титула против Лемунта Роуча – бой завершился вничью.

sport.ua