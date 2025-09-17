Формула E: Вернь и Кэссиди – гонщики Citroen Racing

На прошлой неделе мы рассказывали о Citroen Racing – теперь заводская команда концерна Stellantis будет выступать в Формулы Е под таким названием. Сегодня подтвердилось предположение, которое появилось в гоночной прессе уже какое-то время назад: за Citroen в следующем сезоне будут выступать Жан-Эрик Вернь и Ник Кэссиди.

Вернь – опытнейший профессионал, бывший гонщик Формулы 1, ныне совмещающий выступления в электрической серии и WEC. Он единственный, кто может похвастаться двумя титулами, завоёванными в чемпионате по гонкам на электромобилях.

Новозеландец Кэссиди давно привлёк к себе внимание, поскольку в Формуле E он в последние годы добился многого – на его счету 10 побед и 20 подиумов, и по итогам двух предыдущих сезонов завершал чемпионат в первой тройке, в 2023 году став вице-чемпионом.

