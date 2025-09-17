Елена Рыбакина – об участии в Финале Кубка Билли Джин Кинг: “Играть за свою страну – это и большая мотивация, и одновременно давление”

Лидер сборной Казахстана прокомментировала предстоящий матч против сборной США в четвертьфинале командного турнира



– Елена, у вас сейчас серия из пяти побед в Billie Jean King Cup. Что помогает показывать такой уровень на этом турнире?

– Честно, я даже не знала о такой статистике. Хорошо, что она положительная. Надеюсь, на этой неделе все будет так же. Очень важно играть за свою страну – это большая мотивация, но в то же время и определенное давление. Но я счастлива быть здесь с командой и надеюсь, что мы одержим победу.

– У вас был отличный сезон в одиночном разряде. Как вы собираетесь помочь команде?

– Конечно, я сосредоточусь на своих матчах, а дальше посмотрим, кто будет играть в паре. Важно попытаться выиграть свои матчи. Думаю, у нас есть все шансы, потому что команда очень сильная.

– Впереди азиатский отрезок сезона. Какие ощущения у вас, возвращаясь в Китай? У вас там немало фанатов.

– Спасибо всем болельщикам. Я чувствую их поддержку, это очень приятно. В прошлом году я пропустила китайскую часть тура, поэтому рада вернуться и наслаждаться временем здесь.

– Что скажете о сборной Китая, если придется встретиться с ними в будущем?

– Я не думаю так далеко наперед. Сейчас мы играем против США. Китайская команда тоже очень сильная, у них есть все шансы пройти далеко.

Четвертьфинальный матч между сборными Казахстана и США состоится 18 сентября.



Фото: Getty Images.

