Все же один? УЕФА отобрал второй ассист у Судакова в матче Лиги чемпионов

Во вторник, 16-го сентября, "Бенфика" неожиданно уступила "Карабаху" со счетом 2:3 на своем поле. В этом матче Георгий Судаков отметился дублем из ассистов, как было указано на большинстве статистических порталов, но на официальном сайте УЕФА 23-летнему украинскому полузащитнику записали в актив лишь одну голевую передачу.

Скорее всего, ассист Судакова на Эвангелоса Павлидиса, который стал автором второго гола "орлов" в поединке, не был засчитан из-за того, что мяч оказался у грека после рикошета от ноги защитника азербайджанской команды.

Итак, Судаков не является абсолютным лидером в рейтинге лучших ассистентов основного этапа Лиги чемпионов после первого игрового дня. Сейчас украинец делит первое место в этом списке вместе с 14 другими игроками.

Отметим, что Георгий Судаков провел лишь два матча за "Бенфику" во всех турнирах после перехода в португальский клуб из донецкого "Шахтера" за более чем 20 миллионов евро.

