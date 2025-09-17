ЛЧ. Ювентус – Боруссия Дортмунд 4:4. Обзор матча

"Зебры" трижды отыгрывались по ходу встречи. "Шмели" после перерыва нанесли 5 ударов в створ и 80% из них оказались результативными. Душан Влахович участвовал в трех голевых атаках хозяев, хотя появился на поле на 58-й минуте. Немецкий клуб 1 октября будет принимать "Атлетик", а "старая синьора" поедет к "Вильярреалу".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур

Турин. Allianz Stadium

Ювентус – Боруссия Дортмунд 4:4

Голы: Йылдиз, 63', Влахович, 67', 90'+4, Келли, 90'+6 – Адэеми, 52', Нмеча, 65', Коуту, 74', Бенсебаини, 86' (п)

www.ua-football.com