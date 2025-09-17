Украинцы на турнирах ITF 6 сентября. Результаты дня

Портал BTU предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием украинских теннисистов
($15,000; Hard – Outdoor)
Пары. Основная сетка. Финал
Дарья Есипчук/Ясмин Эззат (Украина/Египет, 1) – Дарья Хомутянская/Анна Кубарева (-, 2) 6:3, 6:3
($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1/2 финала
Владислав Орлов (Украина, 3) – Якуб Филип (Чехия) перенесен
($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1/2 финала
Катерина Лазаренко (Украина, 3) – Анна Субашич (Австралия, 2) 0:1 отказ
($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1/2 финала
Катерина Дятлова (Украина, Q) – Марианна Агрирокастрити (Греция, WC) 6:2, 4:6, 6:3