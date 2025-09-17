Уитли: Хотим заработать очки за счёт эффективности C45

После неплохих результатов, показанных гонщиками Sauber на четырёх из пяти предыдущих этапов, швейцарская команда рассчитывает заработать очки и в Баку. Разумеется, в Sauber понимают, что на городской трассе в столице Азербайджана предстоит решать по-своему сложные задачи, и цели определены чётко: продолжить демонстрировать прогресс и оставаться на конкурентоспособном уровне.

Джонатан Уитли, руководитель команды: «В Монце мы вернулись в призовую десятку, и это поддержало общий боевой дух. Мы были сосредоточены как на качестве своей работы, так и на достижении стабильности – и результаты этого видим на трассе.

В середине пелотона идёт очень острое соперничество, и очень жаль, что Нико тогда не смог стартовать в гонке. Вернувшись на базу команды, мы приложили все усилия, чтобы понять причины технической проблемы и гарантировать, что она больше не повторится.

Трасса в Баку – это интересное сочетание уличных секций, где требуется отточенная техника пилотирования, и скоростных участков, где возможны обгоны. Как и во всех наших недавних гонках, мы хотим быть в гуще борьбы, чтобы заработать очки прежде всего за счёт эффективности машины, но также надо использовать для этого любые возможности, которые только представятся».

Нико Хюлкенберг: «То, что произошло в воскресенье в Монце, нужно, разумеется, поскорее забыть. Но команда работает, чтобы разобраться с той проблемой и найти полноценное решение.

Если говорить о позитивных моментах, то наша машина демонстрирует хороший темп, а это обнадёживает и вселяет уверенность перед уик-эндом в Баку. Гонки на городских трассах сопряжены с особыми сложностями: там требуется точность пилотирования, умение правильно действовать в трафике и максимально использовать любые возможности.

Испытания, которые там нас ждут, отличаются от задач, что мы решаем на обычных трассах, но если начиная с пятницы всё делать правильно, то у нас будет шанс заработать очки и уверенно выступить в этот уик-энд».



Габриэль Бортолето: «В Монце мы вернулись в призовую десятку, и это радует, ведь это ещё одно подтверждение, что мы качественно выполняем свою работу. Но Baku City Circuit – трасса совсем другого типа, и я гонялся там только в прошлом году на технике другой категории.

Сейчас в ходе подготовки к уик-энду я занимался на симуляторе и уверен как в нашей машине, так и в команде, ведь мы все упорно трудимся, чтобы добиться дальнейших улучшений. Как всегда, наша цель в том, чтобы уже в пятницу всё собрать воедино и стабильно работать – надеюсь, такой подход вновь позволит финишировать в первой десятке».

