Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире

Getty Images/Global Images Ukraine. Теренс Кроуфорд

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Теренс Кроуфорд высказался об украинском супертяжелове Александре Усике.

– Твоим болельщиком является Александр Усик, он говорил, что ты лучший в мире

– Усик? Я тоже всегда был его болельщиком.

В ночь на 14 сентября на арене «Allegiant Stadium» в Лас-Вегасе (США) состоялся масштабный вечер бокса, главным событием которого стал бой за звание абсолютного чемпиона мира. На ринге встретились представители второго среднего веса (до 76,2 кг) – обладатель титулов WBC, WBO, WBA и IBF из Мексики Сауль Альварес (63–2–2, 39 КО) и американец Теренс Кроуфорд (41–0, 31 КО).

Представитель США одолел соперника по итогам 12 раундов напряженного противостояния, отобрал у мексиканца титулы чемпиона мира и стал первым боксером, завоевавшим звание абсолюта в трех дивизионах.

