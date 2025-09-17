Connect with us
Футбол

ЛЧ. Реал Мадрид – Марсель 2:1, Тоттенхэм – Вильярреал 1:0. Обзоры матчей

ЛЧ. Реал Мадрид – Марсель 2:1, Тоттенхэм – Вильярреал 1:0. Обзоры матчей

    • "Сливочные" нанесли 28 ударов (15 в створ), но отмечались только с пенальти. В следующей встрече "королевский клуб" поедет к "Кайрату", а "провансальцы" будут принимать "Аякс".

    Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур

    Мадрид. Сантьяго Бернабеу

    Реал Мадрид – Марсель 2:1

    Голы: Мбаппе, 29' (п), 81' (п) – Веа, 22'

    Удаление: Карвахаль, 72’ (РМ)

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • "Шпоры" одолели дома "субмарину" благодаря быстрому автоголу. У обеих команд были проблемы с точностью ударов, поэтому никто так и не смог забить до финального свистка. 30 сентября лондонский коллектив посетит "Буде/Глимт", а испанский клуб 1 октября ожидает в гости "Ювентус".

    Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур

    Лондон. Tottenham Hotspur Stadium

    Тоттенхэм – Вильярреал 1:0

    Гол: Рейс, 4’ (аг)

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis