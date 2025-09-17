ЛЧ. Реал Мадрид – Марсель 2:1, Тоттенхэм – Вильярреал 1:0. Обзоры матчей

"Сливочные" нанесли 28 ударов (15 в створ), но отмечались только с пенальти. В следующей встрече "королевский клуб" поедет к "Кайрату", а "провансальцы" будут принимать "Аякс".
Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
Мадрид. Сантьяго Бернабеу
Реал Мадрид – Марсель 2:1
Голы: Мбаппе, 29' (п), 81' (п) – Веа, 22'
Удаление: Карвахаль, 72’ (РМ)
"Шпоры" одолели дома "субмарину" благодаря быстрому автоголу. У обеих команд были проблемы с точностью ударов, поэтому никто так и не смог забить до финального свистка. 30 сентября лондонский коллектив посетит "Буде/Глимт", а испанский клуб 1 октября ожидает в гости "Ювентус".
Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур
Лондон. Tottenham Hotspur Stadium
Тоттенхэм – Вильярреал 1:0
Гол: Рейс, 4’ (аг)