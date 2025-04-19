Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Гвоздик

В ночь на 20 апреля на арене «Frontwave Arena» Оушенсайде (США) состоится вечер бокса от промоутерской компании Golden Boy Promotions.

На ринг выйдет экс-чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Александр Гвоздик (20–2, 16 КО, Украина). Его соперником станет американец Энтони Холлоуэй (9–7–3, 7 КО).

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Главным событием шоу станет бой в женском наилегчайшем весе между американкой Габриэлой Фундорой (15–0, 7 КО) и мексиканкой Марилин Бадийо (19–0–1, 3 КО).

Трансляция шоу в США начнется в 03:00 по киевскому времени. В прямом эфире турнир покажет платформа DAZN.

Предварительный кард, в том числе и бой Гвоздика, будет транслироваться на Youtube. Все новости о турнире будут доступны оперативно на Sport.ua.

Александр Гвоздик – Энтони Холлоуэй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Основной кард

Габриэла Фундора (15–0, 7 KO) – Марилин Бадийо (19–0–1, 3 КО)

Чарльз Конуэлл (21–0, 16 KO) – Хорхе Гарсия (32–4, 26 KO)

Джоэл Ириарте (6–0, 6 КО) – Маркос Леонардо Хименес (25–11, 17 КО)

Тристан Калькреут (14–1, 10 КО) – Феликс Валера (23–7, 20 KO)

Руслан Абдуллаев (1–0, 1 КО) – Джино Родриго (13–4–2, 11 КО)

Предварительный кард

Хорхе Чавес (13–0, 8 КО) – Брэндон Даглас (13–1, 11 КО)

Далис Калейопу (6–0, 4 КО) – Хесус Рамон Перес (14–20–1, 8 КО)

Александр Гвоздик (20–2, 16 KO) – Энтони Холлоуэй (9–7–3, 7 КО)

Джошуа Эдвардс (дебют) – Ларри Гонсалес (0–0–1)

Сэмюэл Торрес (1–0, 0 КО) – Марк Мисиура (3–7–1, 1 КО)

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