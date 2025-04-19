В ночь на 20 апреля на арене «Frontwave Arena» Оушенсайде (США) состоится вечер бокса от промоутерской компании Golden Boy Promotions.
На ринг выйдет экс-чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Александр Гвоздик (20–2, 16 КО, Украина). Его соперником станет американец Энтони Холлоуэй (9–7–3, 7 КО).
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Главным событием шоу станет бой в женском наилегчайшем весе между американкой Габриэлой Фундорой (15–0, 7 КО) и мексиканкой Марилин Бадийо (19–0–1, 3 КО).
Трансляция шоу в США начнется в 03:00 по киевскому времени. В прямом эфире турнир покажет платформа DAZN.
Предварительный кард, в том числе и бой Гвоздика, будет транслироваться на Youtube. Все новости о турнире будут доступны оперативно на Sport.ua.
Александр Гвоздик – Энтони Холлоуэй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Основной кард
Предварительный кард