Getty Images/Global Images Ukraine. Шакур Стивенсон

Вечером, 22 февраля, на арене «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой вечер бокса, организованный Турки Аль-Шейхом.

Одним из главных событий вечера бокса станет противостояние в легком весе между американцами Шакуром Стивенсоном (22-0, 10 КО) и Флойдом Скофилдом (18-0, 12 КО).

На кону будет стоять титул WBC в легком весе, который принадлежит Шакуру.

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Основной кард вечера бокса начнется 22 февраля в 18:15 по Киеву, а поединок между Шакуром и Флойдом запланирован не раньше 22:05.

Прямую трансляцию шоу проведет стриминговый сервис DAZN. Все новости о бое будут доступны на Sport.ua.

Шакур Стивенсон – Флойд Скофилд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Полный файт-кард вечера бокса в Эр-Рияде

sport.ua