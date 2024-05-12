Хейни отреагировал на желание Джервонты Дэвиса подраться с Ломаченко

Getty Images/Global Images Ukraine. Девин Хейни и Василий Ломаченко

Чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девин Хейни (31-1, 15 KO) прокомментировал желание обладателя титула WBA в легком дивизионе Джервонты Дэвиса (29-0, 27 KO) сразиться против чемпион IBF Василя Ломаченко (18-3, 12 KO).

Хэйни ответил блогеру BOXINGEGO, предложившему после победы Ломаченко над Джорджем Камбососом представить, как бы сложился бой Дэвиса против австралийца.

«Представьте, что Джервонта подрался с Джорджем Камбососом за титул абсолютного чемпиона», – написал BOXINGEGO.

«Представьте, если бы он подрался с Ломой в 24 года», – прокомментировал Хейни, намекая на возраст, в котором он победил украинца.

Отметим, что Джервонте сейчас 29 лет.

sport.ua