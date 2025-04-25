Поменяли дату. Произошли изменения относительно реванша Усик – Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Украинский боксер Александр Усик (23-0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) приближаются к договоренности о проведении очного поединка.

Известный боксерский инсайдер издания The Ring Майк Коппинджер сообщил, что бой пройдет на Уэмбли 19 июля, а не 12, как сообщалось ранее.

Александр Усик в настоящее время является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, WBA и IBO, а Даниэль Дюбуа владеет поясом IBF.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua