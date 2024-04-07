Джошуа назвал сроки проведения своего следующего боя

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Бывший двукратный чемпион мира в хевивейте Энтони Джошуа (28-3, 25 KO) подтвердил, что вернется на ринг в сентябре.

«Мне сказали, что примерно в сентябре. Я надеялся на июнь. Сейчас у меня есть время походить на свидания и немного развеяться. Сейчас я тренируюсь, у меня есть два месяца до начала тренировочного лагеря», – сказал боксер.

Сейчас 34-летний Джошуа ждет результатов поединка за абсолютный титул между Фьюри и Усиком, который состоится 18 мая. Считается, что Энтони может получить бой с победителем, или же сразиться за пояс IBF, который освободится после завершения этого поединка.

8 марта в Эр-Рияде Джошуа жестко нокаутировал бывшего бойца ММА Франсиса Нганну во втором раунде.

sport.ua