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Футбол

Кучеров повторил рекорд европейских игроков по передачам за один сезон

Кучеров повторил рекорд европейских игроков по передачам за один сезон

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

Форвард «Тампы» Никита Кучеров оформил ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (4:5).

Таким образом, на счету 30-летнего россиянина 93 передачи в текущем сезоне: он повторил рекорд по голевым пасам среди европейских игроков, который принадлежит Петеру Штястны (93).

Также Кучеров со 136 (43+93) очками вышел на третье место в истории лиги по очкам за сезон среди хоккеистов из Европы. На втором месте Петер Штястны (139), лидирует Яромир Ягр (149).

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