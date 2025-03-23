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Футбол

Фаворит едва не упустил победу в конце встречи. Чехия – Фарерские острова 2:1. Обзор матча

Фаворит едва не упустил победу в конце встречи. Чехия – Фарерские острова 2:1. Обзор матча

    • Подопечные Гашека открыли счет на экваторе первого тайма. Долгое время "народная команда" не могла развить успех, а отмененный офсайдный гол Ладислава Крейчи после перерыва лишь усугубил ситуацию. Нападающий Адриан Юстинуссен вышел на поле на 79-й минуте и вскоре отдал ассист. Впрочем, "красно-сине-белые" не отстояли ничью – Патрик Шик забил второй раз.

    25 марта "локомотив" посетит Гибралтар, а сборная автономной области будет играть в гостях с Черногорией.

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    Градец-Кралове. Malsovicka arena, 8 978 зрителей

    Чехия – Фарерские острова 2:1

    Голы: Шик, 25, 85 – Ватнгамар, 83

    www.ua-football.com

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