110 минут до старта: Комментарий Шарля Леклера

Шарль Леклер стартует в Шанхае шестым и надеется заработать очки…

Шарль Леклер: «Всегда есть потенциал прибавить и проехать круг лучше. Я считаю, что в квалификации мы хорошо поработали, максимально раскрыв потенциал машины, которая сейчас есть в нашем распоряжении. Жаль, что потенциала оказалось недостаточно, чтобы добиться большего.

Нужно быть осторожными с выводами по итогам субботнего спринта. Льюис блестяще выступил, но он стартовал впереди, тогда как в моём случае пилотирование вплотную за другими машинами сказывалось на шинах.

Посмотрим, как всё сложится сегодня. Думаю, гонка будет сложной, но высокий износ шин даёт дополнительные возможности. Мы готовы – посмотрим, к чему это нас приведёт».

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