Уступил решением. Украинец Славинский потерпел второе поражение подряд

Instagram. Виктор Славинский

В ночь на 23 марта на арене «Michelob Ultra Arena» в Лас-Вегасе (США) состоялся вечер бокса от промоутерской компании Premier Boxing Champions.

На вечере бокса выступил украинский боксер Виктор Славинский (15–3–1, 7 КО) – его соперником стал мексиканец Альберто Мора Гарсия (12–0, 9 КО). Поединок прошел в лимите второго полулегкого веса (до 59 кг).

Бой прошел всю дистанцию (восемь раундов) и закончился поражением украинца единогласным решением. Один судья увидел конкурентный бой, два других зафиксировали бесспорную победу Гарсии. Славинский потерпел вторую неудачу подряд на профессиональном ринге.

Альберто Мора Гарсия (Мексика) – Виктор Славинский (Украина) – UD 8 (77–75, 80–72, 80–72)

sport.ua