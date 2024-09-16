Канело снова победил по очкам. В серию попал и провокационный Берланга

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В ночь на 15 сентября в Лас-Вегасе, США, состоялся поединок между чемпионом WBA, WBO и WBC во втором среднем весе 34-летним мексиканцем Саулем Альваресом (62-2-2, 39 КО) и 27-летним пуэрториканцем Эдгаром Берлангой (22-1, 17 КО). Канело победил единодушным решением судей.

Стал ли этот бой достойным продолжением баталий между мексиканцами и пуэрториканцами? Разбираемся.

Канело должен был нокаутировать соперника. Но вышло все совсем не так

Раскрутка поединка между Саулем Альваресом и Эдгаром Берлангой – одна из самых зажигательных для Канело за последнее время. Здесь и принципиальное противостояние. Мексика против Пуэрто-Рико – не традиционная драка для Канело, поскольку он нечасто дрался с боксерами этой страны, но в целом, это одна из самых горячих баталий для профессионального бокса.

Здесь и поведение соперника. Все же Берланга сделал все, чтобы люди вокруг поверили в то, что у него есть силы, чтобы не просто так давить на визави. И еще и противостояние габаритов. Все-таки с таким большим соперником Канело не дрался давно. Просто для понимания – Берланга выше и имеет более длинные руки даже, чем Дмитрий Бивол, а тот бьется в более тяжелой весовой категории.

Казалось, что и сам Сауль загорелся такой дракой. Альварес много шутил на официальных мероприятиях над оппонентом. И говорил о том, что ему нравится, когда соперники ведут себя таким образом. Тогда ему приятно разбивать их в ринге.

Однако мы не увидели этого до конца. Да, бойцы действительно хотели друг друга поразить. Однако Берланга понимал, что прилететь все-таки может. Поэтому работал джебом, уходил спиной вперед, планируя сдерживать наступление визави.

Вместе с этим, Канело шел вперед. Несмотря на огромную разницу в габаритах, именно меньший из боксеров диктовал условия, давил и работал первым номером.

В третьем раунде Берланге прилетело. Сауль мастерски бьет этот удар, а в ответ на джеб соперника он прилетел особенно хорошо. Однако следует отметить, что Эдгар не был сильно потрясен. Нокдаун – безусловный, но уже через секунду парень восстановился и расстраивался, что пропустил, сидя на канвасе.

Все-таки молодость, габаритность, физическая сила – важный элемент. Пусть в боксе Берланга проигрывал сопернику, но сбить или разбить его было очень непросто. Первый момент – из-за физических возможностей молодого организма. Второй – из-за хорошего плана на бой. Это был не идеальный бокс против Альвареса, но лучше, чем на это рассчитывало абсолютное большинство фанатов и экспертов.

Можно сказать, что это был тот бой, когда внутренний конфликт даже где-то мешал участникам. Время от времени бойцы срывались в разговоры, когда надо было драться. Это, конечно, выглядело эффектно, но хотелось увидеть больше бокса, чем разговорных баталий.

Все это окончилось спокойной победой Сауля Альвареса. Он побил более слабого оппонента решением судей, как всегда. Канело не побеждает досрочно уже три года. Последним, кого он побил досрочно, был Калеб Плант в поединке за абсолютное чемпионство.

Так вот, за это время Альварес успел проиграть Дмитрию Биволу решением судей. Затем были Геннадий Головкин, Джон Райдер, Джермелл Чарло, Хайме Мунгия и вот теперь Эдгар Берланга.

Все они, так или иначе, пропускали удары от Канело. Тяжелые удары, комбинации. Бывали в нокдаунах. Мунгия и Берланга пропускали тяжелые попадания и падали. Но Сауль их не дожимал.

Не совсем понятно, что это. То ли это отсутствие голода к нокаутам. С тем же Мунгией Альварес действительно не атаковал на полную. И это не выдумка – это слова Канело, который позже подтвердил, что не хотел драться на все сто и отпускал немного там, где мог.

Сегодня такого не было. Но вместе с этим, Альварес не победил досрочно. Возможно, где-то не хотел рисковать. А где-то габариты соперника мешали донести удары результативно и окончательно.

Что дальше?

Берланга продолжит боксировать так, как раньше. Ничего для него не изменилось. Он отбоксировал на удивление хорошо против неудобного оппонента, который был огромным фаворитом. Встал после нокдауна и не дал добить себя до досрочного поражения. Так что, в общем, результат скорее положительный, чем отрицательный.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сауль Альварес

А вот, что будет с Канело, интересно. Потому что очевидно, что он – не на пике формы. И, более того, скорее всего, туда не вернется. Поэтому выбор соперников в дальнейшем очень важен – чтобы не разрушить все достижения за эти годы.

В разрезе этого интересно, произойдет ли все же противостояние против Давида Бенавидеса. Из-за того, что Давид – огромный боксер, выбрасывающий огромное количество ударов. И действительно это может быть сложным испытанием для сегодняшнего мексиканца.

Тот же вопрос и по поводу Теренса Кроуфорда, который активно обсуждается за последнее время. С одной стороны, Сауля можно понять – это невыгодный бой для него. Проиграет – скажут, время прошло, потому что проиграл меньшему оппоненту, который набирал семь килограммов. А если выиграет – побил бойца, который набирал семь килограммов и выглядел так себе в предыдущем бою.

С другой стороны, а с кем драться? Среди вариантов – Кристиан Мбилли. Активный, небольшой боксер. Боец, несколько похожий на Джона Райдера, создавшего кучу проблем для Альвареса. Но вместе с этим есть куча технических проблем, которые проверил Сергей Деревянченко и подтвердил – они точно имеются.

Еще один вариант – Уильям Пачеко. Но это вообще маловероятный соперник, который только что добрался до титульного шанса и еще не был проверен никем.

sport.ua