АПЛ. Тоттенхэм – Арсенал 0:1. Видео гола и обзор матча

Лондонское дерби
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"Арсенал" добыл 3 очка, победив в дерби "Тоттенхэм“. Первый тайм был насыщен на события, с перехватами инициативы, но голов не принес.
Во второй части встречи команда Артеты ориентировалась на контратаки. Из одной из них Габриэл забил единственный гол в матче. "Шпоры" попытались отыграться, однако все зря.
АПЛ, 4-й тур
Стадион: "Тоттенхэм Стэдиум" (Лондон)
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
"Тоттенхэм" – "Арсенал“ 0:1
Гол: Габриэл (64)