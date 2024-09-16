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Футбол

АПЛ. Тоттенхэм – Арсенал 0:1. Видео гола и обзор матча

Лондонское дерби

АПЛ. Тоттенхэм - Арсенал 0:1. Видео гола и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

    • "Арсенал" добыл 3 очка, победив в дерби "Тоттенхэм“. Первый тайм был насыщен на события, с перехватами инициативы, но голов не принес.

    Во второй части встречи команда Артеты ориентировалась на контратаки. Из одной из них Габриэл забил единственный гол в матче. "Шпоры" попытались отыграться, однако все зря.

    АПЛ, 4-й тур

    Стадион: "Тоттенхэм Стэдиум" (Лондон)

    Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

    "Тоттенхэм" – "Арсенал“ 0:1

    Гол: Габриэл (64)

    www.ua-football.com

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