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Автоспорт

Команда McLaren оштрафована на пять тысяч евро

Команда McLaren оштрафована на пять тысяч евро

Стюарды Гран При Азербайджана оштрафовали команду McLaren на пять тысяч евро за нарушение правил нахождения персонала и оборудования на пит-лейн во время гонки.

Сотрудники британской команды вместе с различным оборудованием отправились в «закрытый парк», готовясь там встретить Оскара Пиастри. Однако сделали это они ещё до финиша, когда другие команды проводили пит-стопы на последних кругах.

Стюарды отметили, что это могло привести к потенциально опасной ситуации, и выписали McLaren денежный штраф.

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